LIVE Sci alpino | Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA | bene Sala | non Razzoli Attesa per

17.48 Miglior tempo di manche per Foss-Solevaag, va in testa con 0.31 su Read. Ora è il momento del britannico Ryding, 0.05 da gestire. 17.46 Il canadese Read si porta in testa con un decimo su Haugan. Sala è terzo a 0.27. In pista il norvegese Foss-Solevaag. Parte con 0.02 di margine. 17.45 Buona manche per Sala, ma è secondo a soli 17 centesimi da Haugan. Comunque l'azzurro potrà recuperare posizioni. 17.43 Winters perde molto sul piano centrale e nel finale: è secondo a 1″24, appena davanti a Razzoli. Tocca a Tommaso Sala, 0.19 di vantaggio su Haugan. 17.42 Male Razzoli, dà sempre la sensazione di essere troppo contratto e in difesa. Accusa ben 1″28 da Haugan, chiuderà nelle retrovie. Parte l'americano Winters. 17.41 Più filante la seconda manche. 1'58″72 il crono di Haugan.

