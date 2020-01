In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Gennaio: Andiamo via di lì. Conte&C. temono per i nostri soldati: mille in Iraq, mille in Libano e trecento in Libia (Di domenica 5 gennaio 2020) Iraq “Morte all’America”: razzi sulle basi Usa in nome di Soleimani I funerali – A Baghdad gli sciiti piangono il generale ucciso nel raid, nella Green Zone arriva la ritorsione di Giampiero Gramaglia L’autorequisitoria di Marco Travaglio Come previsto, la memoria difensiva di Salvini sul caso Gregoretti ha sortito l’effetto opposto a quello sperato: ha rafforzato l’accusa. Doveva essere un’arringa: gli è uscita una requisitoria. Se fosse stato zitto e avesse spedito al Senato una risma di fogli bianchi, forse l’avrebbe scampata. Invece ha scritto 9 pagine più allegati e s’è impiccato … Fabio Mini “Mossa errata, Teheran ha un martire in più” L’ex generale: “Nell’area ora Russia e Turchia saranno più forti” di Marco Pasciuti Il dossier Voli, soldi e potere: le indagini che fanno tremare la politica Dai voli di stato di Salvini all’Air Force Renzi, dallo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

