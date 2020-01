Genoa | Criscito | «La strada è lunga | dobbiamo continuare così» – VIDEO

Genoa - Criscito perde le staffe : lo sfogo del rossoblu è durissimo - ‘giallo’ panchina : E’ uno dei momenti più difficili degi ultimi anni del Genoa, il club rossoblu sta disputando una stagione veramente deludente ed adesso rischia seriamente la retrocessione. Non è un buon Natale per la squadra che dovrà conquistare punti importanti per la classifica con l’obiettivo di risalire la china. Nel frattempo arrivano pesanti dichiarazioni da parte di Mimmo Criscito che non accetta le critiche delle ultime settimane. “Mi ...

Genoa - Criscito : «Inter superiore. Thiago Motta? Spero che rimanga» : La delusione di Domenico Criscito dopo la sconfitta del Genoa contro l’Inter allo stadio San Siro di Milano Domenico Criscito, capitano del Genoa, non ha nascosto la propria delusione per il 4-0 maturato in casa dell’Inter. Ecco le dichiarazioni del rossoblù in zona mista. «Quando manca la prestazione arrivano questi risultati, oggi l’Inter è stata superiore in tutto. Quando si affrontano queste squadre e si fanno errori del genere ...

Lecce Genoa 0-2 LIVE : raddoppio di Criscito - squadre a riposo INTERVALLO : Allo Stadio Via del Mare, la 15ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Via del Mare”, Lecce e Genoa si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lecce Genoa 0-1 MOVIOLA 1′ Fischio d’inizio – Rocchi dà l’ok, può cominciare il match 4′ Genoa pericoloso ...

Genoa Ascoli 2-2 LIVE : Criscito si fa perdonare : Allo Stadio Ferraris, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Genoa e Ascoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, Genoa e Ascoli si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Ascoli 14′ Gol Pinamonti – Cross rasoterra dalla destra di Jagiello e tap-in ...

Lecce-Cagliari e SPAL-Genoa - probabili formazioni : si parte alle ore 15 : 00 - nel Genoa ritorna Criscito! : LECCE CAGLIARI probabili formazioni- Partita rinviata a causa del maltempo e Lecce-Cagliari pronta a rientrare nel vivo a partire dalle ore 15:00. Padroni di casa in campo con il solito 4-3-1-2, out Mancosu: Shakov agirà a sostegno di Lapadula e La Mantia. Ospiti disposti a specchi, con Nandez in campo dal 1′. In attacco spazio […] L'articolo Lecce-Cagliari e SPAL-Genoa, probabili formazioni: si parte alle ore 15:00, nel Genoa ...

Genoa - capitan Criscito torna in campo : “difficile restare a guardare. Thiago Motta? Ha portato subito idee” : Il capitano del Genoa ha rivelato di essere pronto per tornare in campo, dopo essere rimasto ai box per un mese e mezzo Un mese e mezzo fuori per infortunio, un periodo lungo e complicato, nel corso del quale Mimmo Criscito ha lavorato duramente per rientrare il prima possibile per dare una mano ai propri compagni. Tano Pecoraro/LaPresse Il peggio adesso è passato, il capitano del Genoa dunque è pronto a riprendersi la fascia già dal ...