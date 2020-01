Conte: «La fuga dal M5S non fermerà il governo» (Di domenica 5 gennaio 2020) «Preoccupazione» per un’escalation della violenza nell’area. Sulla maggioranza invece esprime ottimismo: «Le questioni in sospeso non possono distoglierci dall’obiettivo di rilancio del Paese. Sarebbe imperdonabile oltre che incomprensibile» Leggi la notizia su corriere

