Befana a Roma, gli eventi in programma per l’Epifania (Di domenica 5 gennaio 2020) Dalla Befana a Piazza Navona, alla sfilata a San Pietro, dalla corsa podistica al Parco degli Acquedotti, alle visite nei castelli incantati: tutti gli eventi in programma lunedì 6 gennaio per l'Epifania a Roma e provincia. Adulti e bambini tenete pronte le vostre calze per ricevere dolcetti e carbone. Leggi la notizia su roma.fanpage

