Alto Adige: auto sulla folla. Morte 6 persone, altre 3 in pericolo di vita (Di domenica 5 gennaio 2020) Una notte di paura in Valle Aurina, dove un automobilista si è lanciato su dei pedoni a follve velocità falciandoli. Il bilancio è gravissimo, si contano 6 morti, 11 feriti di cui 3 in pericolo di vita. L’automobilista si è dato alla fuga, ma è di questi minuti la notizia che c’è stato un arresto. auto sulla folla uccide 6 persone L’incindente si è verificato a Lutago, in Valle Aurina, Alto Adige intorno all’una del mattino. L’auto ha travolto un gruppo di turisti di nazionalità tedesca che si trovava a ridosso del pullman adibito al trasporto. Si trovavano vicino all’hotel Post dove risiedevano. La comitiva stava rientrando in hotel dopo una serata passata in un locale quando l’auto li ha travolti. Le vittime sono per lo più giovanissimi. Arrestato un uomo Dopo ore di fuga i carabinieri sono riusciti ad arrestare una persona. Si tratta di un uomo di 28 anni ... Leggi la notizia su thesocialpost

fattoquotidiano : “Emilia Romagna? Salvini perderà, perché ha una candidata che pensava che la regione confinasse col Trentino Alto A… - RaiNews : Alto Adige, verso le ore 1.15 un'auto ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo d… - LaStampa : Alto Adige, auto travolge i pedoni: 6 morti e 11 feriti vicino a Brunico. L’investitore aveva bevuto… -