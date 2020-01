Alexander Bolshunov vince il Tour de Ski 2020, scalata del Cermis a Simen Krueger (Di domenica 5 gennaio 2020) La scalata al Cermis che chiude in Val di Fiemme il Tour de Ski di sci di fondo, sorride al russo Alexander Bolshunov, terzo nella tappa odierna, la 10 km mass start in tecnica libera, il quale conquista la classifica generale davanti al connazionale Sergey Ustiugov ed al norvegese Johannes Klaebo. Il migliore degli azzurri nella graduatoria è Giandomenico Salvadori, 29°. La scalata del Cermis viene conquistata dal norvegese Simen Krueger, che batte il connazionale Sjur Roethe. Tutti gli azzurri fuori dai 30 nella prova odierna. Avvio molto tattico nella gara maschile, le prime schermaglie arrivano al km 2.3, quando il norvegese Johannes Klaebo va prendersi i 15 punti bonus, mettendo in fila ben quattro russi, ovvero Gleb Retivykh (12), Andrey Melnichenko (10), Alexander Bolshunov (8) e Sergey Ustiugov (6). Gruppo sempre compatto ai 2.6 km, poi la strada inizia a salire ed i russi fanno ... Leggi la notizia su oasport

