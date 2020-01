Violenza sessuale a Udine: le «non scuse» del consigliere comunale friulano che aveva scritto «se l’è cercata» (Di sabato 4 gennaio 2020) Una ragazza aveva denunciato un atto di Violenza sessuale nei suoi confronti nella serata di capodanno presso la sterrata che dà verso il Castello di Udine. Un consigliere comunale di San Daniele, ex Lega, aveva commentato il fatto sui social sostenendo che la ragazza «se l’è cercata»: ***** ****** se fosse al corrente delle ultime indagini, saprebbe che la violentata, è saluta lungo la stradina sterrata, verso il castello, e si è incautamente fermata a fare foto della piazza e così è stata comodamente aggredita e violentata, visto il rumore che copriva l’aggressione… in poche parole, se l’è cercata… lungi da me giustificare l’aggressione da punire Il commento del consigliere friulano – Screenshot da Telefriuli Giovanni Candusso, all’epoca della sua militanza con la Lega, era diventato un caso mediatico in seguito ai suoi ... Leggi la notizia su open.online

anpa100 : RT @LaSkilly: Nessuno dovrebbe neanche pensarle certe aberrazioni, poi c'è chi le scrive. Dire che è vergognoso è troppo poco https://t.co… -