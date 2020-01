Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 11 | 10

Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio prosegue la crisi tra Stati Uniti e Iran dopo il Raid di giovedì 2 gennaio a bada che ha provocato la morte del generale iraniano che senso le mani è stato l’attacco americano nel nord della capitale dove sarebbe stato ucciso shiply di leader delle Brigate Ivan Ali nella giornata di sabato migliaia dire che mi hanno voluto partecipare ai ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - incendi in Australia : 2 morti e migliaia di sfollati : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Non si placa l'emergenza in Australia a seguito degli incendi che da giorni stanno devastando la nazione, 4 gennaio 2020,

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Usa-Iran - tensione alle stelle - 4 gennaio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Usa-Iran, tensione alle stelle dopo l'uccisione del generale Qassen Soleiman e di Hashd al Shaabi , 4 gennaio 2020,

Crisi Usa-Iran Ultime Notizie 4 gennaio : nuovo raid statunitense in Iraq - ucciso comandante filo-Iran : Crisi Usa-Iran ultime notizie 4 gennaio 2020 Ore 07.10 – nuovo raid Usa in Iraq, ucciso un comandante delle milizie filo-Iran – Un nuovo raid aereo degli Stati Uniti a nord di Baghdad, in Iraq, ha provocato la morte di un comandante del gruppo paramilitare filo-Iraniano Hashed Al Shaabi. Secondo quanto riportano i media iraniani, dovrebbe trattarsi di Shibl al Zaid, leader di una milizia filo-Iraniana, le Brigate Imam Ali, che sono ...

Governo Ultime Notizie : rischio crisi gennaio - ecco i temi caldi : Governo ultime notizie: rischio crisi gennaio, ecco i temi caldi Governo ultime notizie – Come avevamo anticipato qualche settimana fa sono molti i punti dolenti che l’esecutivo dovrà affrontare all’avvio del nuovo anno. Il 7 gennaio 2020 è previsto un vertice della maggioranza con cui fissare i punti fermi delle attività. Le spine di Conte Tra gli argomenti su cui sarà probabilmente più difficile trovare una mediazione ...

Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla Francesco Vitale in studio Raid americani sull’aeroporto di Bernardo CISL Generali Legnano soleimani il potente Generali Legnano era il capo delle Milizie al Cud dei guardiani della rivoluzione la forza dell’ dell’esercito della Repubblica islamica incaricata di compiere le operazioni all’estero la guida Suprema iraniana Ayatollah khamenei minaccia ...

Attacco Usa Iraq : generale Suleimani ucciso da un raid. Ultime notizie : Attacco Usa Iraq: generale Suleimani ucciso da un raid. Ultime notizie Attacco Usa Iraq: nella notte tra giovedì 2 gennaio e venerdì 3 gennaio 2020, le forze armate statunitensi hanno condotto un Attacco con droni all’aeroporto della capitale irachena Baghdad uccidendo anche il generale iraniano Qassem Suleimani. Attacco Usa Iraq: ordine diretto di Trump L’Attacco in cui ha trovato la morte il generale Suleimani è stato ordinato ...