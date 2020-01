Tutto tutto niente niente, trama cast e curiosità sul film con Antonio Albanese (Di sabato 4 gennaio 2020) tutto tutto niente niente è un film del 2012 diretto da Giulio Manfredonia. Il protagonista è Antonio Albanese, che veste i panni del suo personaggio Cetto La Qualunque e contemporaneamente quelli di altri due suoi personaggi: Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato. La pellicola, sequel di Qualunquemente, va in onda sabato 4 gennaio alle 20.30 su Rai 3. tutto tutto niente niente trailer tutto tutto niente niente, trama Le storie incrociate di Cetto Laqualunque, Rodolfo Villaretto e Frengo Stoppato accomunate dallo squallido sostrato della politica populista. tutto tutto niente niente, cast Nel cast, tra gli altri, Antonio Albanese nel ruolo di Cetto La Qualunque/Rodolfo Favaretto/Frengo Stoppato, Fabrizio Bentivoglio nei panni del sottosegretario, e Lunetta Savino che interpreta la madre di Frengo. Compare nella pellicola anche Paolo Villaggio, qui al suo ultimo film. tutto tutto niente ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

