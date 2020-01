Tour de Ski oggi, Sprint Val di Fiemme 2020: orari d’inizio, programma, tv e streaming (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo le gare distance con partenza di massa di ieri, in Val di Fiemme si celebra l’arrivo delle due Sprint a tecnica classica, che potrebbero rivestire enorme importanza nella classifica finale, ancora incerta sia tra gli uomini che tra le donne. Se la vittoria di ieri ha ridato slancio a un tatticamente perfetto Johannes Klaebo, il norvegese deve ancora guardarsi da Alexander Bolshunov e Sergey Ustiugov, che, seppur inferiori nella Sprint (come del resto chiunque rispetto a lui), possono poi tentare l’assalto sulla scalata del Cermis domani. Quanto a Therese Johaug, la sorte sembra non essere del tutto dalla sua parte, tant’è vero che ieri è finita addirittura fuori dal podio, un fatto ormai unico nel panorama delle gare femminili dal suo ritorno in scena. Il suo duello con Ingvild Flugstad Oestberg, ma non solo, appare destinato a proseguire fin sul Cermis. Per oggi, ... Leggi la notizia su oasport

