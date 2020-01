Strage della Uno bianca: Bologna ricorda Mitilini, Stefanini e Moneta (Di sabato 4 gennaio 2020) Tra il 1987 e l’autunno del 1994 la Banda della Uno bianca mise a segno una serie di colpi che causarono la morte di 24 persone e il ferimento di oltre 100. Alberto Savi, uno dei fratelli (gli altri sono Roberto e Fabio), ha usufruito di un permesso premio per Natale che gli ha permesso di vedere la sua famiglia. Tuttavia, non appena terminati i festeggiamenti, l’ex poliziotto è tornato nel carcere di Padova dove sta scontando l’ergastolo. Il 4 gennaio a Bologna, inoltre, si tiene il ricordo del sacrificio dei carabinieri Mauro Mitilini, Otello Stefanini e Andrea Moneta. I tre militari sono rimasti vittime della Strage del Pilastro del 1991, messa in atto proprio dalla Banda della Uno bianca. Bologna, Strage della Uno bianca “Il 4 gennaio 1991, verso le 22, al Villaggio del Pilastro a Bologna, la Banda della Uno bianca attacca una pattuglia dell’Arma dei ... Leggi la notizia su notizie

