Parto e risveglio drammatici per una neo mamma: uno dei suoi gemelli è morto, aperta un’inchiesta (Di sabato 4 gennaio 2020) I risultati degli esami non lasciavano presagire nulla di negativo. I medici avevano assicurato un decorso della gravidanza perfettamente regolare. Ma il Parto e poi il risveglio sono stati drammatici: di due gemelli, soltanto uno è sopravvissuto al Parto. E’ una femminuccia e sta bene la bimba venuta alla luce in una clinica privata di Avellino nell’ultimo giorno dell’anno, mentre il fratellino è nato morto senza che i medici dell’equipe che ha seguito una donna di 30 anni di Avellino si accorgessero dagli esami che era già deceduto. I genitori hanno atteso qualche giorno e ieri hanno presentato un esposto alla procura della Repubblica di Avellino, chiedendo di accertare le cause della morte del gemello e soprattutto eventuali colpe mediche. In mattinata, i carabinieri del comando provinciale di Avellino sono andati in clinica e hanno notificato il ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

