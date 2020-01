Mafia: ex pm Agueci, 'credo ancora nella pista neofascista, continuare indagini' (3) (Di sabato 4 gennaio 2020) (Adnkronos) - "Giovanni Falcone aveva chiara la possibilità di collaborazione tra la Mafia e soggetti esterni. Quando il giudice parla di 'menti raffinatissime' non parla certo dei corleonesi - dice ancora l'ex magistrato, oggi in pensione - Ed emerge anche dalla sua audizione davanti alla Commissio Leggi la notizia su liberoquotidiano

StraNotizie : Mafia: ex pm Agueci, 'credo ancora nella pista neofascista, continuare indagini' -