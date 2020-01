Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: le dichiarazioni di Garcia (Di sabato 4 gennaio 2020) Il tecnico del Celta Vigo parla di Lobotka in conferenza, aprendo indirettamente al Napoli Lobotka-Napoli, arriva l’assist di Garcia tecnico del Celta Vigo, che oggi in conferenza stampa ha parlato del suo centrocampista. Queste le sue dichiarazioni: “Ho parlato con lui in settimana e domani tornerò a farlo. Se non è concentrato non gioca. Voglio solo gente focalizzata sulla nostra squadra, sulle nostre esigenze e bisogna lasciare ai margini gli aspetti individuali”. Garcia ha sottolineato: “Conterò solamente su chi è concentrato al 100% qui”. Domani i galiziani affronteranno in casa l’Osasuna, partita importantissima in chiave salvezza. Il Celta è attualmente terzultimo. Lo riporta Tuttomercatoweb.com PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI FOTO – Il Napoli ricorda Pino Daniele: con un bellissimo post ... Leggi la notizia su forzazzurri

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Lobotka, contatti continui: si va verso l'intesa - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, parla l'allenatore del #CeltaVigo su #Lobotka: 'Ho bisogno di calciatori concentrati e ch… - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Napoli, incontro in corso con il #Celta per #Lobotka ?? L'offerta è di 16 milioni più bonus,… -