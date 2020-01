LIVE Sport Invernali, DIRETTA 4 gennaio: doppio secondo posto in qualificazione per Pellegrino e Scardoni nella sprint in Val di Fiemme. Attesa per 4 Trampolini e slalom Zagabria (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45 SCI DI FONDO – Appuntamento alle 11.25 per quarti, semifinali e finali della sprint in tecnica classifica di Val di Fiemme. 9.43 SCI DI FONDO – Si qualifica per il rotto della cuffia l’azzurro Stefan Zelger che agguanta il 30mo posto a pari merito con il francese Backscheider. 9.42 SCI DI FONDO – Questa la top ten, quando mancano gli ultimi dieci atleti al traguardo che non cambieranno di certo le posizioni di vertice: Klaebo, Pellegrino, Golberg, Ustiugov, Bolshunov, Haeggstroem, Rastelli, Halfvarsson, Svensson, Maltsev 9.40 SCI DI FONDO – Eliminato anche Abram che è già 33mo, mentre Zelger è sceso in 29ma piazza. 9.39 SCI DI FONDO – Zelger si inserisce al 27mo posto ed è a rischio eliminazione. Già fuori dai 30 Salvadori. 9.38 SCI DI FONDO – Molto bene anche Rastelli che è settimo a ... Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - SkySport : ?? Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak #Hamdallah ?? Premiato a Dubai da Fabio #Capello ?? La cerimon… - SkySport : ?? Jorge #Mendes è il miglior agente al mondo ?? Premiato da @lorenzo99 ???? Ha ringraziato #CristianoRonaldo ?? La ce… -