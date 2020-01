LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: Vlhova perfetta, Shiffrin in grave ritardo. Obiettivo top ten per le azzurre (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12: Gravi errori per Gallhuber che chiude con 4″17 di ritardo da Vlhova, ottava e ultima 13.10: Errore in alto per la statunitense Shiffrin che perde progressivamente terreno da Vlhova ed è solo terza a 1″16 dalla vetta della classifica 13.08: Più o meno sulla linea delle altre della austriaca Truppe che chiude a 2″06 da Vlhova. Ora Shiffrin 13.07: Anche per Swenn Larsson una prestazione non in linea con le aspettative. Soffre tanto e subisce un ritardo di 2″ da Vlhova 13.05: Prova discreta della svizzera Holdener che limita i danni rispetto a Vlhova e chiude con 78 centesimi di ritardo, seconda 13.03: Prende quota la prova della slovacca Vlhova. L’austriaca Liensberger commette un errore non grave e subisce un ritardo di 1″99 da Vlhova 13.02: Brutta prova per la svizzera Gisin: subisce un ritardo di ... Leggi la notizia su oasport

enricospada2 : DIRETTA LIVE - Prima gara di Coppa del Mondo femminile del 2020 con il tradizionale speciale di Zagabria. Mikaela S… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: tutte contro Mikaela Shiffrin, azzurre per crescere - OA_Sport : LIVE Sport, DIRETTA 4 gennaio: sci alpino, Atp Cup e Tour de Ski, tutte le news di giornata -