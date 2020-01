Lady Gaga a Sanremo 2020, Amadeus non molla la presa: “Mi piacerebbe” (Di sabato 4 gennaio 2020) Lady Gaga ospite al Festival di Sanremo 2020: Amadeus non abbandona le speranze Sognare è gratis, realizzare le fantasie nel mondo reale costa. E pure tanto ad Amadeus, voglioso di portare Lady Gaga all’Ariston. Il popolare volto Rai guiderà il Festival di Sanremo 2020, pure da direttore artistico, per una settantesima edizione sulla carta pirotecnica. Ve la immaginate scendere, in un lungo abito bianco, i lunghi scalini? Tanto sarebbe spettacolare che farebbe venir giù il teatro! Ad alimentare la clamorosa ipotesi voci ricorrenti uscite negli ultimi mesi sui principali media nostrani. Una pista, ahimè, raffreddata durante le scorse settimane, in particolare dal post del noto giornalista di gossip Gabriele Parpiglia, stando al quale il sogno Lady Gaga sarebbe svanito. Questioni economiche avrebbero allontanato le parti, tanto da imporre un cambio programma. Eppure, una fiammella di ... Leggi la notizia su kontrokultura

