La guerra, non più interposta e sparpagliata ma diretta e frontale, è molto più vicina (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo l’uccisione di Osama bin Laden, o più probabilmente prima, questo è il colpo più grosso mai assestato dagli Stati Uniti, e quello dalle conseguenze più imprevedibili. Bin Laden era un clandestino braccato, trovarlo ed eliminarlo era soprattutto la punizione per la sfida tracotante dell’11 sette Leggi la notizia su ilfoglio

