Incendio in casa di riposo, due vittime

Due persone sono morte in una casa di riposo di Carinola (Caserta) a causa di un Incendio. Altre quattro persone sono state salvate dai vigili del fuoco. I restanti ospiti erano stati già messi in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi Dai primi accertamenti sembra che il rogo sia partito da un locale usato come lavanderia.(Di sabato 4 gennaio 2020)

