Gattuso ghostbusters. Deve guarire un Napoli ipocondriaco (Di sabato 4 gennaio 2020) Cinque partite di cartello e vedremo di che pasta è fatto il Napoli orfano di Ancelotti. Al suo posto Gattuso ghostbusters. I fantasmi da cacciare via sono i dodici mesi di mercato, i pezzotti in circolazione e i punti che bisogna fare per tornare a essere una squadra vera dopo la sbandata d’autunno. In casa Napoli, inutile dire, sono volati gli stracci e le multe sono ancora lì a testimoniare l’armistizio, ma non la pace. L’Everton festeggia Re Carlo licenziato Cinque partite di cartello da fare per cinque mesi di sofferenza già pagata, quando il pubblico ha mollato l’osso e s’è messo a rimuginare sul Paradiso perduto. Resta sottintesa la domanda delle domande: è un bene o un male aver licenziato Ancelotti? L’accoglienza entusiasta tributata dall’Everton a Re Carlo, a pochi giorni dall’esonero napoletano, ha acuito dubbi e strazi amletici. Le cahier des doléances / 1 Bene o male aver ... Leggi la notizia su ilnapolista

