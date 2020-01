Di Lorenzo: “Sosta al momento giusto, con Gattuso…” (Di sabato 4 gennaio 2020) Il difensore azzurro Giovanni Di Lorenzo, intervistato da Sky Sport, si è soffermato sui recenti allenamenti con Rino Gattuso Di Lorenzo spiega come la squadra stia migliorando fisicamente: “La sosta ci ha aiutati a lavorare, i giorni in più ci hanno fatto mettere più benzina. Abbiamo lavorato sul piano fisico e siamo pronti per finire il girone d’andata ed iniziare l’anno nuovo bene. Gattuso si è presentato con grande carica, siamo stati da subito a disposizione per apprendere i suoi dettami tattici. Sono fiducioso, ora tocca recuperare in campionato.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Gattuso può sorridere, recuperato Fabian Ruiz Clamoroso – De Laurentiis potrebbe vendere il Napoli! Arek Milik – Accordo vicinissimo col Napoli fino al 2024 Il Napoli mette nel mirino Kumbulla del Verona Calciomercato – De Laurentiis e il sogno ... Leggi la notizia su forzazzurri

