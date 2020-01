Dakar 2020 in tv, dove vederla gratis e in chiaro. Programma e orari su Canale20 (Di sabato 4 gennaio 2020) Il conto alla rovescia sta per terminare. Da domani fino al 17 gennaio la grande avventura della Dakar 2020 prenderà il via. Una nuova casa per il rally raid più famoso del mondo. Si gareggerà in Arabia Saudita e dunque per la carovana, dopo le esperienze in Africa e in Sud America, è la volta dell’Asia. Al di là degli aspetti romantici, appare chiaro che l’attrazione economica è forte. “80 milioni di motivi” per giustificare un trasloco di questo genere per i prossimi cinque anni. Ecco che il fascino di questa gara ha deviato dal percorso dell’intrepido fondatore Thierry Sabine. Assisteremo a 12 tappe, con circa 9.000 chilometri di dune e sabbia e l’attraversamento del deserto di Rub’ al-Khali. Corsa impegnativa e un Fernando Alonso vedette tra le auto. Lo spagnolo è senza se e senza ma colui che catalizzerà maggiormente l’attenzione di tutti, ... Leggi la notizia su oasport

Agenzia_Ansa : #Dakar: prima volta in Arabia, il via da Gedda - OA_Sport : Dakar 2020 in tv, dove vederla gratis e in chiaro. Programma e orari su Canale20 - motorionline : In futuro vedremo anche Kris Meeke alla #Dakar??? #Dakar2020 ?? -