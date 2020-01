CorSport: il Napoli lavora al triplo affare con il Verona, Amrabat, Rrahmani e Kumbulla (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Corriere dello Sport scrive di contatti frequenti, che vanno avanti da Natale, tra Giuntoli e il ds del Verona, Tony D’Amico. Sarebbero tre i nomi che interessano al Napoli, del club scaligero: Amrabat, Rrahmani e Kumbulla. Per quanto riguardai primi due, scrive il quotidiano sportivo, si tratta di “ipotesi percorribili, anche sul breve, perché gli aggiornamenti sono stati fissati per la seconda decade di gennaio, quando il Napoli pensa (e spera) di aver risolto i suoi problemi esistenziali attuali”. Amrabat piace molto al Napoli. A centrocampo potrebbe affiancare Allan, giocare alle sue spalle o sostituirlo “e però ci sono sempre un paio di milioni di euro a rappresentare una distanza che però viene ritenuta colmabile. Per ora, mancano le firme e non certo la volontà, anche perché Giuntoli cerca proprio un interdittore di quello spessore caratteriale e il ... Leggi la notizia su ilnapolista

