China, 44 casi di una misteriosa polmonite virale: è allerta a Hong Kong (Di sabato 4 gennaio 2020) Le autorità di Hong Kong hanno attivato il livello di “risposta seria” in relazione alla diffusione di una malattia che potrebbe essere stata portata da visitatori provenienti dalla Cina continentale. Nella metropoloi sono infatti stati rilevati cinque possibili casi di una polmonite virale che ha infettato altre 44 persone a Wuhan, città a ovest di Shanghai. I contagi hanno sollevato preoccupazione in particolare per il ricordo dell’epidemia di sindrome respiratoria acuta grave (Sars) del 2002-2003, che iniziò nella Cina meridionale e uccise oltre 700 persone nella Cina continentale, a Hong Kong e altrove. Il livello “risposta seria” indica un impatto moderato sulla popolazione di Honk Kong, dove vivono 5,7 milioni di persone; è il secondo livello su una scala di tre, parte del piano per rispondere alle malattie infettive di origine ignota. Il ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

ruijiezhang14 : Studi sui Casi di Violazione della Libertà Religiosa in Cina Conferenza Stampa - chiara82920614 : Studi sui Casi di Violazione della Libertà Religiosa in Cina Conferenza Stampa - bennacerista : @sebas_BVB09 La china casi le arranca la mano ajdhsish -