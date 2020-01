Bentley Bentayga - Collaudi in corso per il restyling (Di sabato 4 gennaio 2020) In casa Bentley si lavora al restyling di metà carriera della Bentayga. Il facelift della Suv di lusso è stato avvistato in questi giorni durante alcuni test su neve e il debutto è previsto per il 2021.restyling contenuto. Il leggero camouflage conferma che laggiornamento si focalizzerà, almeno per quanto riguarda il piano estetico, solo su alcuni dettagli. Le pellicole, infatti, non sono presenti sulle fiancate, segno che il profilo della vettura resterà pressoché invariato rispetto al modello attualmente in commercio. Oltre ai nuovi paraurti, la Bentayga presenterà unampia rivisitazione dei gruppi ottici: quelli anteriori somiglieranno maggiormente a quelli della Flying Spur, mentre quelli posteriori, più sottili, si ispireranno invece alla Continental GT. Anche la griglia frontale subirà qualche leggera modifica.Nuovi interni. Se allesterno la Suv sembra nascondere pochi cambiamenti, ... Leggi la notizia su quattroruote

