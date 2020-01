Baracca a fuoco in via dei Longobardi: tanta paura per i sei occupanti (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento- I Vigili del fuoco di Benevento sono intervenuti questa sera in Via dei Longobardi a causa di un incendio che ha interessato una Baracca situata in una zona boschiva lungo le sponde del fiume Calore. Solo tanto spavento e nessuno ferito tra gli occupanti della struttura (6 persone di nazionalità rumena) incendiata probabilmente a causa dello scoppio di una bombola. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e gli agenti di Polizia. L'articolo Baracca a fuoco in via dei Longobardi: tanta paura per i sei occupanti proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

