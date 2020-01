Anticipazioni Beautiful dal 7 al 12 gennaio: un pericoloso avvertimento (Di sabato 4 gennaio 2020) Beautiful, Anticipazioni settimana prossima: Reese nei guai Dopo la pausa per le festività natalizie Beautiful torna regolarmente in onda. Le Anticipazioni di Beautiful della prossima settimana svelano che terrà ancora banco la vicenda della morte della piccola Beth. Steffy e Taylor sono felici di poter dare una sorellina a Kelly tramite un’adozione privata. Flo è molto agitata perché Reese si sta servendo di lei per raggiungere i suoi scopi. L’uomo la rassicura: tante persone trarranno giovamento dall’adozione di Beth, la figlia di Liam e Hope da tutti creduta morta. Intanto il ginecologo riceve un pericoloso avvertimento. Le Anticipazioni di Beautiful svelano che Hope farà di tutto per riprendersi dallo shock per la morte di Beth. Liam va a trovare Steffy per stare un pò con Kelly. Il ragazzo è disperato e piange con Steffy. Nelle nuove puntate di Beautiful, Steffy ... Leggi la notizia su lanostratv

