Tra i giochi più redditizi di Steam di quest'anno solamente due sono usciti nel 2019 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Steam ha pubblicato un elenco dei giochi più redditizi del 2019 e solo due di loro sono stati pubblicati l'anno scorso.Il livello "Platinum", che è composto dai titoli più venduti sulla piattaforma di Valve, presenta solo Sekiro: Shadows Die Twice di FromSoftware e Total War: Three Kingdoms di Creative Assembly del 2019, mentre tutti gli altri sono presenti nel negozio da anni.Sekiro ha ricevuto un'accoglienza molto calorosa da parte dei fan su ogni piattaforma, raggiungendo poche settimane fa il suo traguardo di 3,8 milioni di copie vendute. Ha anche vinto il premio GOTY ai The Game Awards lo scorso dicembre, battendo tra gli altri Death Stranding di Kojima Productions.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

