Tabelle ACI 2020: rimborso chilometrico e fringe benefit, i costi al km (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tabelle ACI 2020: rimborso chilometrico e fringe benefit, i costi al km Come ogni anno, sono state pubblicate anche per il 2020 le Tabelle ACI nazionali, utili per determinare il compenso relativo ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché per i rimborsi chilometrici concessi ai dipendenti che usano la propria auto per lavoro. Le nuove Tabelle ACI sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019 e hanno validità fino al 30 giugno 2020 per i fringe benefit. Tabelle ACI 2020: perché sono valide solo fino al 30 giugno La validità per i fringe benefit generalmente è per tutto l’anno, ma a partire dal 1° luglio 2020 sarà introdotta una nuova tassazione sull’auto aziendale, che penalizzerà i veicoli più inquinanti e dunque a maggior impatto ambientale. Fino al 30 giugno 2020, pertanto, il benefit si calcolerà usando come ... Leggi la notizia su termometropolitico

