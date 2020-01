Struzzi a Venezia | a spasso come fossero cagnolini | “Fatto gravissimo” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Due uomini girano con altrettanti Struzzi a Venezia, destando sconcerto in residenti e turisti. Il fatto è molto grave per una serie di motivi. A spasso con gli Struzzi per Venezia. Ma la bravata costa cara all’ennesimo turista che si fa sfregio dei regolamenti che vigono nella Serenissima e dintorni e che intendono garantire il … L'articolo Struzzi a Venezia a spasso come fossero cagnolini “Fatto gravissimo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

brongosalvatore : RT @Fraernesto: L'ultimo oltraggio alla città: due struzzi in giro per le calli - Fraernesto : L'ultimo oltraggio alla città: due struzzi in giro per le calli - il_piccolo : Due emù in gita a #Venezia. Fermati dalla polizia tra le calli -