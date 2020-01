Prescrizione: Fi a Fico, ‘pdl Costa in aula dal 13 gennaio’ (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – Simone Baldelli ha ribadito oggi in aula alla Camera la richiesta di Forza Italia al presidente Roberto Fico di calendarizzare al più presto la proposta Costa sulla Prescrizione. “La presidente Gelmini ha scritto al presidente Fico perché nella settimana del 13 gennaio venga calendarizzato il provvedimento Costa sulla Prescrizione. Forza Italia vuole offrire a questo Parlamento la possibilità di discutere” questo tema, ha detto Baldelli. L'articolo Prescrizione: Fi a Fico, ‘pdl Costa in aula dal 13 gennaio’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

