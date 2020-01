Napoli, parla Giovanni di Lorenzo: “Con Gennaro Gattuso sono fiducioso” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky della nuova atmosfera azzurra con Gennaro Gattuso. “Il mister si è presentato subito bene, con una grande carica. noi ci siamo messi subito a disposizione per cercare di imparare i suoi schemi. sono fiducioso, stiamo lavorando bene e adesso dobbiamo recuperare punti in campionato”. L’esterno, appena arrivato in Nazionale, ha ricordato anche Carlo Ancelotti. “Ho sempre cercato di dare il meglio poi ci vuole sempre un po’ di fortuna. sono arrivato a Napoli e lui mi ha dato grandissima fiducia sin dall’inizio, lo ringrazierò sempre perché non era facile dare fiducia ad un ragazzo che veniva da una squadra retrocessa. Mi dispiace per come è andata ma dobbiamo guardare avanti e siamo pronti per affrontare questo 2020“. Il giocatore è stato tra i tanti elementi della rosa che ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

