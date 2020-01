Milan, Ricardo Rodriguez in uscita: su di lui il Psv (Di venerdì 3 gennaio 2020) Milan, mercato entrato nel vivo e uno dei giocatori che potrebbe partire a gennaio è Ricardo Rodriguez Ieri e oggi è il giorno di Ibrahimovic in casa Milan. Non solo però, in casa rossonera infatti si continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Tra i giocatori che potrebbero partire a gennaio c’è anche Ricardo Rodirguez che dopo l’esplosione di Theo Hernandez in questa stagione rischia di perdere il suo posto da titolare. Come riporta la Gazzetta dello Sport sul calciatore ci sarebbe il Psv Eindhoven. La destinazione sembra gradita al calciatore che in Olanda troverebbe maggior spazio di gioco in previsione anche dell’Europeo con la nazionale svizzera. Se il giocatore si muoverà verrà ceduto e non in prestito. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

