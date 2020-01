Milan, comincia l’Ibra bis: «Sono più cattivo. Voglio bene a questo club, non volevo lasciarlo» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tutto lo Stato Maggiore del Milan al suo fianco, come appeso al salvatore della patria. Zlatan Ibrahimovic, 38 anni, si sente tutt’altro che finito e nelle sue prime nuove dichiarazioni made in Diavolo lancia sfide su tutti i fronti: ‘Sono pronto per scendere in campo già oggi dice lo svedese, che giocherà con la maglia numero 21 -. Finchè riuscirò a giocare, lo farò. Ho grande voglia, e con spirito e mentalità si può giocare ancora ad alti livelli. Sono molto più cattivo, non Sono venuto per fare la mascotte accanto al Diavolo. Chiaramente non posso giocare come quando avevo 28 anni, ma so bene quello che posso fare. Invece di correre posso tirare da 40 metri (ride, ndr)’. Ibra non esprime giudizi sul Milan attuale (‘Se non sei dentro non sai come Sono le cose, ma il Milan è sempre il Milan’), sembra però meno spaccone del solito soprattutto a inizio ... Leggi la notizia su open.online

