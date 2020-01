L’ambasciatore somalo in visita all’ospedale di Catania (Di venerdì 3 gennaio 2020) Incontro speciale il 29 Dicembre 2019 in Sala Dusmet all’ospedale Garibaldi di Catania, tra i direttori delle unità operative dell’ARNAS e L’ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Somala in Italia, S.E. Abdirahman Sheikh Issa Mohamed. Ricevuto dal direttore generale, Fabrizio De Nicola, il rappresentante del Paese africano ha esposto il quadro generale dell’organizzazione sanitaria in Somalia, chiedendo una collaborazione con la struttura catanese soprattutto nel campo della formazione e della ricerca. “Il nostro Paese – ha detto il Plenipotenziario somalo – ha bisogno anche di supporto strumentale e farmaceutico. Sarebbe veramente importante costruire qualcosa insieme per spingere la nostra sanità verso livelli di qualità migliori di quelli attuali”. Secondo gli ultimi dati ufficiali forniti dall’OMS, in Somalia non esiste un vero e proprio sistema sanitario ... Leggi la notizia su ildenaro

