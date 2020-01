Inter, Oriali: «Volevo tornare ed è successo. Mercato? Speriamo di allargare la rosa» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lele Oriali ha rilasciato una lunga Intervista ai microfoni di Sky Sport: queste le parole dell’ex mediano nerazzurro Lele Oriali ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo ritorno all’Inter e del Mercato che i nerazzurri intendono fare a gennaio. Le parole della leggenda del club. RITORNO – «Era il mio desiderio, quello di ritornare ed è capitato. Con l’avvento di Beppe Marotta c’è stato subito un incontro tantissimi mesi fa, verso novembre/dicembre dell’anno scorso. Per me era come un ritorno a casa avendo vissuto alla Pinetina per più di 30 anni. Non vedevo l’ora, è successo e ne sono molto felice». NAZIONALE E Inter – «La scelta tra Inter e Nazionale? Non è stata facile, ma è stata condivisa con Gravina e Mancini. Tutti insieme abbiamo deciso di poter continuare sia con la Federazione che con l’Inter fino agli Europei, poi ... Leggi la notizia su calcionews24

