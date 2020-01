Incidenti montagna, cade e precipita per 20 metri: muore donna in Friuli (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una donna di circa 50 anni, residente dell’Udinese, ma di origini carniche, ha perso la vita questo pomeriggio al rientro da un’escursione lungo l’itinerario con segnavia CAI443 che da Illegio (Udine) conduce al Monte Amariana passando per il Bivacco Cimenti – Floreanini. Lo riferisce il Soccorso Alpino e Spelologico del Fvg. La donna è caduta a una quota di 700 metri in uno dei due unici punti pericolosi del sentiero, attrezzati con corde di sicurezza, precipitando per una ventina di metri da un salto di roccia. Assieme a lei – riporta la nota del Soccorso Alpino e Spelologico regionale – c’erano altri tre compagni di escursione. La chiamata di soccorso alla stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e speleologico è arrivata poco prima delle 15. Nonostante l’intervento dei soccorritori, giunti sul posto con sei uomini assieme ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

