Incendio a Roma | in fiamme un deposito di camper alla Garbatella

Attimi di panico a Roma, dove un vasto Incendio è divampato nella serata del 3 gennaio in un deposito di camper sito nel quartiere della Garbatella. Stando alle prime ricostruzioni nel rogo sarebbero andati distrutti almeno sei veicoli, anche se al momento ancora non si sa se vi fossero delle persone al loro interno. L'Incendio è scoppiato in piazza Giovanni da Verrazzano e attualmente sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco della Capitale. Sul posto sono inoltre giunti gli agenti della Polizia Locale e i soccorritori del 118.

