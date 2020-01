Il governo sapeva tutto del caso Gregoretti, si difende Salvini (Di venerdì 3 gennaio 2020) Matteo Salvini ha agito nell'interesse dell'Italia, col pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi e dei ministeri competenti, in modo perfettamente sovrapponibile a quanto accaduto per la nave Diciotti. È quanto si sostiene nella sintesi della memoria difensiva dell'ex ministro dell'Interno, fornita dalla Lega, dopo il deposito in giunta per le elezioni e l'immunità parlamentari al Senato. Una vicenda, quest'ultima, che aveva convinto il Senato (20 marzo 2019) a negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del titolare dell'Interno, si sottolinea. L'ex responsabile del Viminale ripercorre minuziosamente tutti gli avvenimenti che hanno preceduto lo sbarco degli immigrati dalla Gregoretti, sottolineando il ruolo attivo della presidenza del Consiglio dei ministri anche per coinvolgere i Paesi europei nella redistribuzione. In particolare, come documentato da una mail allegata ... Leggi la notizia su agi

