Gregoretti, la memoria di Salvini: “Conte difendeva la mia linea” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Matteo Salvini ha presentato 7 mail scambiate con il gabinetto del Ministero per ribadire come il premier Giuseppe Conte avesse dato sostegno alle azioni intraprese contro la nave Gregoretti. I messaggi sono stati inviati tra il 25 e il 31 luglio 2019 tra il ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. Leggi la notizia su notizie

