Generale Solemaini ucciso in un raid USA | la sua morte è un mirato assassinio politico

L'assassinio politico del Generale iraniano Soleimani – perché di questo si tratta: non è un attentato né un raid militare – sembra essere la boa di una lunga corsa alle ostilità iniziata con l'uscita dall'accordo nucleare, nel maggio del 2018. È stato un omicidio mirato: a che cosa mirava? Eliminare Soleimani vuol dire molte cose. Vuol dire turbare la scena interna iraniana: Soleimani era stato un eroe della guerra con l'Iraq, e poi aveva acquisito un'aura di invincibilità dal Libano alla Siria, dall'Iraq a Gaza. Era qualcosa di più della politica estera iraniana sul piano militare, come rivelano certe foto in cui appare devotamente accanto a Khamenei, e come raccontano altre sue immagini in tuta mimetica, la barba bianca ben curata di una persona ormai anziana, ma in mezzo ai suoi soldati, sul terreno: era la versione di un ayatollah, severo e modesto, sul campo di battaglia.

