Foggia, arriva la ‘scarpa sospesa: i cittadini comprano calzature ai poveri della città (Di venerdì 3 gennaio 2020) L'idea è venuta all'associazione 'Fratelli della Stazione', in collaborazione con un negozio di scarpe. Ciascuno può parteciparvi facendo una donazione. “Si tratta di un piccolo grande sogno, che vorremmo avverare” dicono i volontari. E ai meno fortunati in città è stato dedicato un enorme murale lungo 38 metri in cui è ritratto "Antonio, il Closcià". Leggi la notizia su fanpage

