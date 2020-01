Whole30, la dieta per ritornare in forma in 30 giorni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mai sentito parlare della dieta Whole30? Un mese di dieta, un mese di sacrifici, ma con la promessa di rimetterci in forma, liberarci dall'ossessione del cibo e guidarci verso uno stile di vita più sano. È questo, in estrema sintesi, ciò che propone il Whole30, il metodo messo a punto dagli americani Melissa Hartwig Urban e Dallas Hartwig, nato nel 2009 come un semplice blog e trasformatosi nel corso degli anni in un vero e proprio caso editoriale. Una dieta? Sì, a tutti gli effetti, che invita a rinunciare - almeno per un periodo di tempo – a una serie di alimenti. Ma che no, non si pone come obiettivo esclusivo quello del dimagrimento. Gli autori del Whole30, entrambi nutrizionisti con specializzazione nel mondo dello sport, sostengono infatti che problemi di peso e obesità siano dovuti a una potenziale infiammazione dell'organismo, dovuta proprio all'assunzione di cibi e bevande non ... Leggi la notizia su gqitalia

