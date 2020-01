Un asteroide grande come un bus sta per sfiorarci (Di giovedì 2 gennaio 2020) (immagine: Getty Images) Un altro Neo (Near Earth Object) sta per passarci accanto. grande quanto un bus, l’asteroide 2019 AE3 verso le 15:00 italiane del 2 gennaio sfreccerà a 1,6 milioni di chilometri di distanza dal nostro pianeta (cioè oltre 4 volte la distanza tra la Terra e la Luna), alla velocità di 8,24 chilometri al secondo (circa 30mila km/h). A segnalarlo come una delle attrazioni del cielo di gennaio è la Nasa, che stima che l’asteroide sia grande tra i 10 e i 32 metri. Insomma è grosso e molto vicino (astronomicamente parlando), ma di pericoli non ce ne sono. https://www.youtube.com/watch?time continue=7&v=oxjmzIlZqZY&feature=emb logo 2019 AE3 è già passato a trovarci altre volte (il 3 gennaio 2019, per esempio, si trovava a soli 781 mila chilometri circa dalla Terra) e lo rifarà. Per gli appassionati, comunque, è possibile seguirne il percorso sul sito ... Leggi la notizia su wired

