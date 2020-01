Spagna, il governo si fa: Sánchez otterrà la fiducia grazie all’astensione di 13 deputati catalani (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il partito Erc, Sinistra repubblicana della Catologna, ha deciso di astenersi dalle votazioni per la nomina del presidente del governo: la loro non partecipazione al voto di fiducia della camera dei deputati spagnola permetterà a Pedro Sánchez di insediarsi il prossimo 7 gennaio. La decisione di Erc, approvata con il 96,4% delle preferenze del consiglio nazionale del partito, permetterà l’investitura del leader del Psoe, primo partito alle elezioni spagnole dello scorso 10 novembre con il 28% dei consensi. Nell’accordo tra Erc e Psoe, è inclusa l’istituzione, entro cinque giorni dall’insediamento di Sánchez, di un tavolo di negoziazione «sul conflitto politico in Catalogna tra il governo centrale e la Generalitat». Sanchez era riuscito ad arrivare primo con il partito socialista ma con meno seggi rispetto alle elezioni di aprile e comunque senza una ... Leggi la notizia su open.online

