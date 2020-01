Sci alpino, la classifica dei guadagni e i premi in denaro: Shiffrin e Pinturault in testa, Paris e Brignone secondi! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mikaela Shiffrin e Alexis Pinturault sono gli sciatori che hanno guadagnato più soldi in questa prima parte della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. La Federazione Internazionale stila costantemente una classifica dei premi e dei guadagni, gli atleti si meritano degli assegni più o meno generosi in base ai risultati ottenuti in gara e i primi due mesi di competizione nel massimo circuito itinerante hanno fatto gioire proprio la statunitense e il francese che hanno rimpinguato il proprio conto in banca rispettivamente di circa 207mila euro e di circa 130mila euro. Il prize money ranking è dunque guidato dalla fuoriclasse del Circo Bianco che ha già messo una seria ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo e dal transalpino che è un serio pretendente per il trofeo anche se la battaglia al maschile è davvero molto aperta rispetto a quanto accada nel settore femminile. Al ... Leggi la notizia su oasport

