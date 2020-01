Saldi, è scattata l’ora X: quando iniziano, regione per regione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Qualcuno diceva “i soldi non fanno la felicità“, ma i Saldi si. Cosa c’è di più bello di Natale e Capodanno se non l’arrivo dei Saldi, quelli che davvero possono fare la felicità! Pronti, via: anche gli italiani in alcune regioni hanno già iniziato a vestire i panni di Rebecca Bloomwood, la protagonista “malata di shopping” di I love Shoppin, un vero e proprio cane da tartufo per sconti e pezzi unici! Saldi, quando iniziano regione per regione Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio saranno circa 15 milioni le famiglie italiane che in questi giorni che separano l’inizio del nuovo anno dalla prima metà di gennaio varcheranno le soglie dei negozi in vista di compere! Una spesa media a famiglia di circa 324 euro e 5,1 miliardi di movimenti generali all’insegna di uno shopping che segue le regole di un solo mantra: “è in saldo”. È già scattata l’ora X del taglio ai ... Leggi la notizia su thesocialpost

