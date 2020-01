Roberta Beta, ex del Grande Fratello: Capodanno con truffa a Cortina (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Diversi giorni fa individuo una bella villa su Booking, prendo contatti con la persona che se ne occupa per accordarmi per l’affitto seguo tutta la procedura del caso, bonifico di acconto compreso e lunedì sera ci mettiamo in viaggio”. Il problema è che una coppia di amici, già sul posto, segnala a Roberta Beta che la villa non esiste e a questo punto iniziano i problemi perché il responsabile della prenotazione comincia ad essere molto vago al telefono finché non scompare del tutto. Roberta Beta, pr milanese e una dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello, racconta così al Corriere Veneto la truffa di Capodanno di cui è stata vittima. truffa già denunciata ai carabinieri “Sono molto amareggiata e voglio andare fino in fondo. Questa persona che ha truffato me appare molte volte su internet. Credo che vada fermata con tutti i mezzi a disposizione”. ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

