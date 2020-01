Perché Samantha Cristoforetti lascia l’Aeronautica (Di giovedì 2 gennaio 2020) Samantha Cristoforetti si sente tradita dall’Aeronautica militare e per questo lascia la divisa, come annunciato qualche giorno fa. A scriverlo oggi è Repubblica, che in un articolo a firma di Luca Fraioli annuncia le ragioni che hanno portato AstroSamantha a volare via dall’Aeronautica: una scelta con la quale ci perde il nostro Paese: con la rinuncia alle stellette, Samantha Cristoforetti infatti non ha più alcun legame “istituzionale” con l’Italia, rimarrà una astronauta a disposizione dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea, nelle cui basi si sta già addestrando per tornare in orbita entro il 2022. AstroSamantha preferisce non rilasciare dichiarazioni. Sceglie il silenzio anche il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia. Poco o nulla trapela anche dai vertici militari. E così finiscono per alimentarsi le voci più disparate. Ma se si parla con chi conosce ... Leggi la notizia su nextquotidiano

